المشري لـ”المنقوش”: ليس من اختصاص حكومتك إلغاء الاتفاقية مع تركيا 

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رد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على تصريحات وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بخصوص لاتفاقية الموقعة مع تركيا من قبل حكومة الوفاق السابقة.

وقال المشري – بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على “فيسبوك” :“ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة :“بالإشارة إلى التصريحات المنسوبة لوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، فإننا نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دولٍ أخرى”.

وتابع المشري :”بخصوص تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، فهذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة”.

وختم رئيس المجلس الأعلى للدولة تصريحه :“نأمل من السلطة التنفيذية التنبه لذلك واحترام خارطة الطريق كاملة والالتزام بها”.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش قالت اليوم الجمعة، إن السلطات الليبية الجديدة بدأت حوارا مع جميع القوى المتورطة في الصراع الأخير من أجل انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأضافت المنقوش وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي :“بدأنا حوارا مع تركيا ودول أخرى نحن حازمون في نوايانا نطلب من هذه الدول أن تكون متعاونة وأن تخرج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

وتابعت وزيرة الخارجية :“إنها مسألة ذات أولوية بالنسبة لنا وللسيادة الوطنية ونحن نعلم أن هذا لن يحدث في يوم واحد بل يجب أن يكون نتيجة مفاوضات ومفاوضات متعددة”.

وذكرت المنقوش “نحن نعلم أن هذه رغبة الجميع وهذا يعطينا الأمل، ونتعامل مع الجميع بنفس الطريقة وبنفس روح التعاون، نريد أن نقدم أجندة جديدة، لا نستبعد أحدا نحن لا نتحالف مع أي شخص نحن من أجل المصلحة المشتركة”.