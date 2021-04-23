بعد تصريحها بخروج المرتزقة – المشري للمنقوش : “لا للمزايدة” والقوات التركية موجودة بموجب اتفاق رسمي

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حرصه على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المشري، في تصريح صحفي، بقوله: نؤكد في الوقت ذاته على أنه ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى التصريحات المنسوبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، مؤكدا أن المجلس يحترم الاتفاقية الموقعة مع تركيا بشقيها، ويحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دولٍ أخرى.

واعتبر المشري، في تصريحه أنه هناك فرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة، مضيفا بقوله: لا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، السلطة التنفيذية التنبه لذلك واحترام خارطة الطريق كاملة والالتزام بها.

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