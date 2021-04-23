المنقوش: بدأنا حوارا من أجل انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أن السلطات الليبية الجديدة بدأت حوارا مع جميع القوى المتورطة في الصراع الأخير من أجل انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأوضحت المنقوش، بحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية، “بدأنا حوارا مع تركيا ودول أخرى. نحن حازمون في نوايانا: نطلب من هذه الدول أن تكون متعاونة وأن تخرج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

وأضافت وزيرة الخارجية الليبية، بقولها “إنها مسألة ذات أولوية بالنسبة لنا وللسيادة الوطنية.و نحن نعلم أن هذا لن يحدث في يوم واحد ، بل يجب أن يكون نتيجة مفاوضات ومفاوضات متعددة”.

وشددت المنقوش، “نحن نعلم أن هذه رغبة الجميع وهذا يعطينا الأمل..نتعامل مع الجميع بنفس الطريقة وبنفس روح التعاون. نريد أن نقدم أجندة جديدة ، لا نستبعد أحدا . نحن لا نتحالف مع أي شخص. نحن من أجل المصلحة المشتركة”.

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