القطراني: إعمار المناطق المدمرة ببنغازي وإعادة النازحين على رأس أولويات حكومة الوحدة الوطنية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، اجتماعا موسعا ضم كلا من وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام، وعددا من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية.

وناقش الاجتماع ملف مهجري ونازحي مدينة بنغازي من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم، والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة جراء الحرب على الإرهاب.

وأكد القطراني خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة بمدينة بنغازي، أنه سيتم دراسة هذه الاحتياجات مع الجهات المعنية واعتبارها على رأس أولوياتها سعيا من الحكومة لإعادة الحياة بالمناطق المتضررة والمدمرة تدريجيا وفق خطة موحدة بمشاركة كافة القطاعات.

بدوره، أفاد وزير الإسكان والتعمير ان الحكومة تسعى جاهدة لإعادة إعمار كافة المناطق المتضررة جراء الحرب، وأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع .

وأوضح وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أن الوزارة بصدد افتتاح مجموعة من المكاتب للاطلاع على المشاكل والاستجابة لما يعانيه المهجرون والنازحون.