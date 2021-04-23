وصول خمس شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهي إلى سرت

وصلت إلى مدينة سرت، قافلة تحوي خمس شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهي مخصصة لنقاط التوزيع بسرت وضواحيها.

وقال مراقب الاقتصاد بسرت إن القافلة تحوي 2490 أسطوانة غاز طهي بعد توقف دام أسبوعين، مضيفا أن آلية التوزيع تكون على المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية حسب الأولوية وبالترتيب أسبوعيا.

وأشار إلى أن موعد توزيع أسطوانات غاز الطهي سيكون يوم السبت صباحا فى خمس نقاط بيع، فيما سيكون سعر استبدال الأسطوانة الواحدة عشرة دنانير.

وتشهد مدينة سرت نقصا فى أسطوانات غاز الطهي وشحا فى الوقود منذ فترة، وهو ما أدى لازدحام كبير على المحطات بسبب عدم انتظام دخول الشاحنات المحملة بالوقود إلى سرت.

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