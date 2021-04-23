حزب العدالة والبناء لـ”المنقوش”: القوات التركية في ليبيا ليست “قوات مرتزقة”

وصفت الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والبناء، سميرة العزابي: دعوة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى انحساب القوات التركية من ليبيا، بأنه أمر مثير للاستغراب.

وأوضحت العزابي، بقولها: “أن تصريح المنقوش، أمر مثير للاستغراب، وسط استمرار تقارير تواجد المرتزقة الروس وورود تقارير دولية تفيد بتوريد شحنات سلاح إلى طرف حفتر”.

ووجهت الناطق باسم حزب العدالة والبناء، كلمة إلى وزيرة الخارجية الليبية، “ألا تدرك السيدة وزيرة الخارجية أن القوات التركية المتواجدة في ليبيا، جاءت دعما للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية مشتركة مع الدولة الليبية وأنهم ليسوا قوات مرتزقة”.

واعتبرت العزابي في تصريحها، أن الاتفاقيات الدولية الموقعة تعتبر خارج مهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والمجلس الرئاسي، وأن البث فيها من صلاحيات السلطة التي ستنبثق من الانتخابات القادمة، حسب وصفها.

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