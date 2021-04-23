المنقوش: بدأنا حوارًا مع تركيا ودول أخرى لسحب المرتزقة 

أخبارليبيا24

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الجمعة، بدأنا حوارا مع تركيا ودول أخرى لسحب المرتزقة.

وأضافت المنقوش خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي أن السلطات الليبية الجديدة بدأت حوارا مع جميع القوى المتورطة في الصراع الأخير من أجل انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وتابعت وزيرة الخارجية :“نحن حازمون في نوايانا نطلب من هذه الدول أن تكون متعاونة وأن تخرج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، إنها مسألة ذات أولوية بالنسبة لنا وللسيادة الوطنية”.

وأكدت بالقول :“نحن نعلم أن هذا لن يحدث في يوم واحد بل يجب أن يكون نتيجة مفاوضات ومفاوضات متعددة، ونعلم أن هذه رغبة الجميع وهذا يعطينا الأمل”.

وقالت المنقوش :“نتعامل مع الجميع بنفس الطريقة وبنفس روح التعاون نريد أن نقدم أجندة جديدة، ولانستبعد أحدا ولا نتحالف مع أي شخص، نحن من أجل المصلحة المشتركة”.

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وصلت أمس الخميس إلى إيطاليا والتقت مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما.