تسهيل فتح خط بحري لنقل المسافرين والعربات يربط بين ميناء مصراتة وتونس

أعلن وزير النقل التونسي، معز شقشوق، استعداد وزارته تسهيل فتح خط بحري لنقل المسافرين والعربات، بين موانئ مصراتة وصفاقس، وحلق الوادي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح الجمارك التونسية المعنية بحركة المسافرين.

وقال شقشوق خلال لقائه الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة، إنه يمكن الشروع في تسيير هذا الخط على ميناء حلق الوادي وميناء جرجيس في مرحلة أولى ثم ميناء صفاقس بعد تهيئة المرافق التي تتطلبها الحركة بهذا الميناء.

من جانبه أشار بوقرة إلى انتهاء أشغال مشروع المحطة البحرية مصراتة، مؤكدا رغبة الجانب الليبي في فتح هذا الخط البحري.

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