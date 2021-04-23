النص الكامل لكلمة المنقوش أمام البرلمان الإيطالي.. و 5 نقاط هامة

تحدث نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في عدة قضايا ليبية هامة، أمام مجلس النواب الإيطالي، وتضمن 5 موضوعات، أبرزها مطالبة إيطاليا بدور أكبر في خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة المبرمة بين البلدين.
وقالت المنقوش:” بداية يطيب لي أن أهديكم أسمى معاني العرفان بأن شرفتموني بالحضور بينكم ومخاطبتكم من تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق كأول وزير خارجية لبلادي وكأول سيدة ليبية، وأسجل عميق امتناني لحسن استقبالكم وكرم ضيافتكم، إن بلدينا إستطاعا بناء علاقات صداقة وجوار متينة تجاوزا من خلالها حقبة شائكة ومعقدة ما كان لها أن تكون في صفحات تاريخ كلا البلدين الجارين، ولكن بهمم وإرادة الشعبين إستطاع كل منا من جانبه بناء إرادة مشتركة للجوار الآمن المستقر القائمٔم على احترام سيادة كلا البلدين ورفعة ورقي شعبيهما وبما يعود بالنفع على الجميع، تجسدت هذه الإرادة بتوقيع معاهدة الصداقة بين البلدين قبل ثلاثة عشر عاماً”.
وتابعت المنقوش: “إن أبواب ومواد وبنود هذه الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية وسابقة بين بلدين جديرة بالبناء عليها وتطويرها ولعل أهم جوانب هذا التطوير والتحديث يتعلق بالشان البرلماني في البلدين، لا سيما بعد الدور المفصلي الذي لعبه برلمان ليبيا في إنهاء الأزمة السياسية بمبادرة رئيسه المستشار عقيلة صالح، ومن هذا المنطلق سأرفع إلى حكومتي توصية جادة للطلب من البرلمان الليبي للسير قدماً في خلق إطار ثنائي بين البرلمانين الليبي والإيطالي بما يعزز التبادل المعرفي والمهني ويقرب وجهات النظر البرلمانية للقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطلع باتجاه بناء علاقات وثيقة بين البلدين الصديقين على ضفتي المتوسط”.
واستطردت المنقوش: “إن أهداف حكومة الوحدة الوطنية خلق دبلوماسية معتدلة وإيجابية مع كل بلدان العالم، دعم الاستقرار الأمني والسياسي في كل ربوع ليبيا، توفير الخدمات الأساسية للمواطن الليبي، معالجة ملف كوفيد جوهرياً، تهيئة ة الوضع الفني واللوجستي في ليبيا تمهيداً لانعقاد الانتخابات العامة نهاية العام، إننا في حكومة الوحدة الوطنية نتطلع للعمل مع حكومتكم الموقرة في كل ما من شأنه تفعيل كافة الاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين والعمل حثيثاً على عقد اللجان المشتركة المنبثقة من معاهدة الصداقة ووضعها موضع التنفيذ خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين”.
وأردفت وزيرة الخارجية: “نتطلع إلى دور أكبر لبلادكم في حلحلة الأزمات المتتالية التي تعرضت لها بلادي وبما يضمن ويعزز استقلال القرار الليبي وتحرير الإرادة الوطنية الليبية من كافة التدخلات السلبية الخارجية ومساعدتنا في خروج وإخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب ، هذه المعضلة الاستراتيجية التي تقف الان عقبة في سبيل تنفيذ بنود خارطة برلين الدولية واتفاق الحوار الليبي في تونس وجنيف، وختاماً أنقل لكم دعوة من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لزيارة البرلمان الليبي ، لندشن بهذه الزيارة اللبنة الأولى في التعاون المرتقب بين الهيئتين التشريعين، وأجدد في الختام إعتزازي وتقديري لاتاحة هذه الفرصة السانحة في برلمانكم الموقر،عاشت الصداقة الليبية الإيطالية”.
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