النص الكامل لكلمة المنقوش أمام البرلمان الإيطالي.. و 5 نقاط هامة

تحدث نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في عدة قضايا ليبية هامة، أمام مجلس النواب الإيطالي، وتضمن 5 موضوعات، أبرزها مطالبة إيطاليا بدور أكبر في خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة المبرمة بين البلدين.

وقالت المنقوش:” بداية يطيب لي أن أهديكم أسمى معاني العرفان بأن شرفتموني بالحضور بينكم ومخاطبتكم من تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق كأول وزير خارجية لبلادي وكأول سيدة ليبية، وأسجل عميق امتناني لحسن استقبالكم وكرم ضيافتكم، إن بلدينا إستطاعا بناء علاقات صداقة وجوار متينة تجاوزا من خلالها حقبة شائكة ومعقدة ما كان لها أن تكون في صفحات تاريخ كلا البلدين الجارين، ولكن بهمم وإرادة الشعبين إستطاع كل منا من جانبه بناء إرادة مشتركة للجوار الآمن المستقر القائمٔم على احترام سيادة كلا البلدين ورفعة ورقي شعبيهما وبما يعود بالنفع على الجميع، تجسدت هذه الإرادة بتوقيع معاهدة الصداقة بين البلدين قبل ثلاثة عشر عاماً”.

وتابعت المنقوش: “إن أبواب ومواد وبنود هذه الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية وسابقة بين بلدين جديرة بالبناء عليها وتطويرها ولعل أهم جوانب هذا التطوير والتحديث يتعلق بالشان البرلماني في البلدين، لا سيما بعد الدور المفصلي الذي لعبه برلمان ليبيا في إنهاء الأزمة السياسية بمبادرة رئيسه المستشار عقيلة صالح، ومن هذا المنطلق سأرفع إلى حكومتي توصية جادة للطلب من البرلمان الليبي للسير قدماً في خلق إطار ثنائي بين البرلمانين الليبي والإيطالي بما يعزز التبادل المعرفي والمهني ويقرب وجهات النظر البرلمانية للقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطلع باتجاه بناء علاقات وثيقة بين البلدين الصديقين على ضفتي المتوسط”.

واستطردت المنقوش: “إن أهداف حكومة الوحدة الوطنية خلق دبلوماسية معتدلة وإيجابية مع كل بلدان العالم، دعم الاستقرار الأمني والسياسي في كل ربوع ليبيا، توفير الخدمات الأساسية للمواطن الليبي، معالجة ملف كوفيد جوهرياً، تهيئة ة الوضع الفني واللوجستي في ليبيا تمهيداً لانعقاد الانتخابات العامة نهاية العام، إننا في حكومة الوحدة الوطنية نتطلع للعمل مع حكومتكم الموقرة في كل ما من شأنه تفعيل كافة الاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين والعمل حثيثاً على عقد اللجان المشتركة المنبثقة من معاهدة الصداقة ووضعها موضع التنفيذ خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين”.

وأردفت وزيرة الخارجية: “نتطلع إلى دور أكبر لبلادكم في حلحلة الأزمات المتتالية التي تعرضت لها بلادي وبما يضمن ويعزز استقلال القرار الليبي وتحرير الإرادة الوطنية الليبية من كافة التدخلات السلبية الخارجية ومساعدتنا في خروج وإخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب ، هذه المعضلة الاستراتيجية التي تقف الان عقبة في سبيل تنفيذ بنود خارطة برلين الدولية واتفاق الحوار الليبي في تونس وجنيف، وختاماً أنقل لكم دعوة من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لزيارة البرلمان الليبي ، لندشن بهذه الزيارة اللبنة الأولى في التعاون المرتقب بين الهيئتين التشريعين، وأجدد في الختام إعتزازي وتقديري لاتاحة هذه الفرصة السانحة في برلمانكم الموقر،عاشت الصداقة الليبية الإيطالية”.