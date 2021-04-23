المنفي يلتقي ماكرون في تشاد

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.

وجاء اللقاء على هامش مراسم تشييع جثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي، التي أقيمت في العاصمة أنجامينا بعد ظهر اليوم الجمعة، وشارك فيها الرئيسان المنفي و ماكرون إلى جانب عدد من الرؤساء الأفارقة.

وبحسب مصادر لوكالة الانباء الليبية، ذكرت أن اللقاء تم خلاله التشاور حول عدد من المواضيع المتعلقة بتطورات الوضع الأمني في تشاد والمنطقة بعد مقتل الرئيس التشادي خلال اشتباكات مع قوات المعارضة شمال تشاد، وتأثيره على الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

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