تونس ومصر تؤكدان على ضرورة دعم المسار السياسي في ليبيا

أكدت كل من تونس ومصر،على ضرورة توحيد جهود البلدين ودعم المسار السلمي في ليبيا.

ويأتي التأكيد المشترك، خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيره المصري سامح شكري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة التونسية.

وتناول اللقاء بين الوزيرين، مختلف أوجه علاقات التعاون المتميزة التونسية المصرية وسبل تطويرها في كافة المجالات وكذلك الإعداد للزيارات والاستحقاقات القادمة بين البلدين وخاصة منها الاجتماع المقبل للجنة المشتركة والحوار السياسي التونسي المصري.

من جهته، أثنى سامح شكري على متانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، منوّها بنتائج الزيارة الناجحة التي أداها الرئيس قيس سعيد إلى مصر وما ستفتحه من آفاق واعدة لتعزيز التعاون التونسي المصري في جميع المجالات.

كما استعرض وزير الخارجية المصري، آخر التطورات المتعلقة بالمساعي الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي حول موضوع سد النهضة بما يحفظ مصالح جميع الأطراف ويضمن الاستقرار والأمن في منطقة شرق إفريقيا.

وعبّر وزير الخارجية التونسي، عن تضامن بلاده مع مصر واستعدادها للمساهمة في توفير كل الشروط التي من شأنها تسوية هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية خاصة وأنها ترتبط بمسائل حيوية تتعلق بالأمن المائي لكل من البلدين، مصر والسودان.

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