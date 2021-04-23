اللجنة العسكرية تستأنف اجتماعاتها يومي الأحد والاثنين

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، اجتماعات بمقرها الدائم في مدينة سرت يومي الأحد والاثنين الموافق 25 و26 من شهر أبريل الجاري .

وأوضحت مصادر باللجنة لوكالة الأنباء الليبية، أن اللجنة العسكرية المشتركة ستبحث بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ما تم الأتفاق علية خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف أطلاق النار الدائم الذى تم توقيعة فى جنيف يوم 23 أكتوبر عام 2020 .

وأضافت المصادر، أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة استعراض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الالغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وأخراج المرتزقة الاجانب من الأراضى الليبية وبنود اخرى تم الاتفاق بشأنها فى اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بسرت خلال الشهر الماضي.

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