السراري: من يغضب من تصريحات المنقوش لا غيرة له على وطنه

انتقدت الإعلامية الليبية هدى السراري ردة الفعل التي خلفتها تصريحات وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش حول ضرورة إخراج تركيا لمرتزقتها الموجودين على الأراضي الليبية.

وقالت المنقوش في تدوينة على حسابها بتويتر إنه لا يرفض ويغضب من تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حول المرتزقة الأجانب، إلا من لا يملك غيرة على وطنه.

وكانت نجلاء المنقوش قد طالبت اليوم في لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي في روما بأن تخرج تركيا المرتزقة الذين تدعمهم من ليبيا.

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