ليبيا الان

السراري: من يغضب من تصريحات المنقوش لا غيرة له على وطنه

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقدت الإعلامية الليبية هدى السراري ردة الفعل التي خلفتها تصريحات وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش حول ضرورة إخراج تركيا لمرتزقتها الموجودين على الأراضي الليبية.

وقالت المنقوش في تدوينة على حسابها بتويتر إنه لا يرفض ويغضب من تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حول المرتزقة الأجانب، إلا من لا يملك غيرة على وطنه.

وكانت نجلاء المنقوش قد طالبت اليوم في لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي في روما بأن تخرج تركيا المرتزقة الذين تدعمهم من ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تحية لنحلاء المنقوش في زمن لم يعد فيه الكثير من الرجال … الوطنية لا تباع ولا تشترى ….. وعندما تصبح حدود الوطن لا تتعدى حدود المناطق التي نعيش فيها او نطاق احيائنا وشوارعنا فعلى الوطن السلام ….
    هؤلاء الذين يبيعون أوطانهم مستعدون لبيع اي شئ ولا يهمهم شيئا غير مصالحهم ……

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