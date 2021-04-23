المستشار صالح والقطراني يبحثان ملفات الانتخابات والخدمات والصحة

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ضرورة مراعاة الأسس التي من خلالها منحت الحكومة الثقة، وهي تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، وتقديم الخدمات لكافة المواطنين دون إقصاء أي طرف.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حسين القطراني، كما أكد المستشار صالح ضرورة الإسراع في توزيع اللقاح على مختلف مدن ليبيا للحد من انتشار الوباء.

بدوره قال القطراني إن الحكومة أمامها العديد من الملفات الهامة التي تستلزم المعالجة الفورية، وتمهد لإجراء الانتخابات في موعدها.

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