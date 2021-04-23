موسى الكوني: لمصراتة الدور الأهم لإتمام المصالحة الوطنية

عقب موسي الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي، على زيارة رئيس وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة أمس لمدينة مصراتة.

وقال الكوني في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” وفق حضورها الفاعل عبر تاريخ ليبيا، سيكون لمدينة مصراته اليوم، الدور الأهم لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية، الأساس المُمهد لموعد ليبيا التاريخي مع انتخابات 24 ديسمبر ، وقد شددنا الرئاسي ورئاسة الحكومة، لأعيان المدينة على ذلك، خلال اللقاء الرمضاني الاحتفالي الذي استقبلونا به”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وصل إلى مدينة مصراتة، أمس الخميس، عبر رحلة جوية، ورافق المنفي خلال الزيارة كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وعضو المجلس موسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وشارك عدد من المسؤولين بالمجلس البلدي والمكونات الاجتماعية في مصراتة في استقبال المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لحظة وصولهم إلى مطار مصراتة.

وفور وصولهم توجه المنفي والوفد المرافق له إلى مقر المجلس البلدي مصراتة، وعقد لقاء بعميد وأعضاء المجلس البلدي والحكماء والأعيان والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.