النويري يبحث مع السفير الألماني تنفيذ الانتخابات في موعدها

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في فرع ديوان المجلس بطرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، الذي رحب بالتئام مجلس النواب، معتبرا ذلك خطوة مهمة في تنفيذ خارطة الطريق.

هذا وبحث اللقاء الإجراءات المتعلقة بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر حسب خارطة الطريق في ال24 من ديسمبر القادم.

حيث طالب النويري بدعم ألمانيا للجهود الدولية والمحلية في ملف المصالحة الوطنية، وأن تسير كافة المسارات بما فيها المسار الأمني في ذات الوقت للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد.

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