ليبيا الان

النويري يبحث مع السفير الألماني تنفيذ الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في فرع ديوان المجلس بطرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، الذي رحب بالتئام مجلس النواب، معتبرا ذلك خطوة مهمة في تنفيذ خارطة الطريق.

هذا وبحث اللقاء الإجراءات المتعلقة بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر حسب خارطة الطريق في ال24 من ديسمبر القادم.

حيث طالب النويري بدعم ألمانيا للجهود الدولية والمحلية في ملف المصالحة الوطنية، وأن تسير كافة المسارات بما فيها المسار الأمني في ذات الوقت للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • في شيء لازم يفهموه الأجانب والدول العربية المتدخلين في الشءون الليبية –
    الشيء هذا هو –
    مافيش احد ليه حق في فرض شيء على الليبيين – سواء الانتخابات في موعدها او حتى إلغاءها او تأجيلها ..!!!
    يعني ما فيش حد يقدر يتوقع المستقبل غير الله سبحانه وتعالى –
    وكل شيء في أوانه لو تقدرت الظروف لذلك …. لو حصل آي شيء لا يخدم الصالح العام للدولة الليبية وخدمة المواطنين والمشاريع المتوقفة … سيتم بعون الله إلغاء اي انتخابات وسيتم وضع جدول المحاسبة المالية والإدارية وتقديم تقارير عن المشاريع الي تم سرقتها من الاحزاب والنواب لاجل الدخول في دوائر رجال الاعمال او تجار الأزمات – لا يبالون يشيء يتعلق بتطوير الدولة وخدمة المجتمع الا بتعبءة جيبوهم –
    حتى الطيران المدني الليبي لم يفتح مجاله في الدول الأوروبية او في امريكا والصين سبحان الله …!!
    غير كيف نقولولي الدولة الليبية مستقلة ولها حرية الرايء بس ..!!!

    رد