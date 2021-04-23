مكافحة كورونا الواحات: هناك زيادة مقلقة في الحالات

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كشفت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات، اليوم الجمعة أن هناك زياده مقلقه في الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضافت اللجنة اللجنة الطبية الاستشارية أنه إذا استمر هذا الاستهتار فمن المتوقع انتشار الوباء بشكل غير مسبوق وينبيء بكارثة.

وناشدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا في الواحات الجميع الالتزام بارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وإلغاء جميع المناسبات والتي تثبت في كل مره أنها بؤرة لانتشار الوباء.

وأشارت اللجنة الطبية الاستشارية إلى أن إن حصيلة عدد الحالات الموجبة خلال الأيام القليلة الماضية بلغت (17) حالة.

وأوضحت اللجنة أن من هذه الحالات عدد (7) حالات بمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، وعدد (10 ) حالات بالعزل المنزلي.