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إحباط محاولة تهريب أكثر من 2 مليون يورو من مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحبط جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، محاولة تهريب أكثر من 2 مليون يورو عبر مطار معيتيقة.

وأوضح الجهاز في بيان له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إن مكتب الأمن التابع لجهاز الردع داخل مطار معيتيقة أفشل الخميس عملية تهريب ضخمة للعملة الصعبة وكانت القيمة باليورو والدولار.

وأضاف الجهاز، أنه بعد استلام بلاغ ومعلومات عن عملية التهريب التي تفوق القيمة المسموح بها لكل شخص من قبل الجهات المُختصّة تم إيقاف اثنين مسافرين بحوزتهم القيمة التي تُقدّر بــ 2 مليون ومئة ألف يورو.

وتم ضبط المتهمين داخل صالة المغادرة قبل ركوب الطائرة مباشرةً وذلك بعد مرورهم من أجهزة التفتيش داخل المطار وسط تواطئ من قبل بعض أفراد الجهات الأمنية بالمطار، وأنه سيحيل القضية لجهات الاختصاص لاستكمال باقي التحقيقات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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