المنقوش تبحث في روما مع غويريني التعاون المشترك بين البلدين

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، في اجتماع أمس بالعاصمة الإيطالية روما، عددا من المواضيع التي تهم البلدين وعلى رأسها المستشفى الميداني بمصراتة، بالإضافة إلى تدريس الطلبة الليبيين في الأكاديميات العسكرية الإيطالية.

كما بحث الجانبان خلال الاجتماع المساعدة التي يمكن أن يقدمها الجانب الإيطالي في عملية إزالة الألغام وتدريب الكوادر الليبية، بالإضافة إلى المساعدة الفنية واللوجستية في تأمين الحدود البرية، ودعم وتدريب خفر السواحل من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية وحماية الحدود البحرية.

كما بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو أمس في روما، تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الإيطالية، الموقعة عام ألفين وثمانية، وملف الهجرة غير القانونية، وفي هذا الصدد تم الإعلان عن تعيين قنصل إيطالي جديد في بنغازي، والذي سيباشر مهامه في شهر مايو القادم.

هذا وأكدت المنقوش خلال اللقاء على ضرورة إعادة تفعيل المجموعة السياسية لمؤتمر برلين على المستوى الوزاري، مشددة على ضرورة إخراج كامل القوات الأجنبية من ليبيا دون قيد أو شرط، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.

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