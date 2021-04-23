الجرندي وشكري يؤكدان دعم المسار السلمي في ليبيا لتحقيق الاستقرار

أعرب وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عن ارتياحه لمستوى العلاقات والتعاون الثنائي بين مصر وتونس، والحرص المشترك لقيادتي البلدين على مزيد من الدعم للمسار السلمي في ليبيا، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي من نمو وازدهار في كنف الأمن والاستقرار.

وذكر بيان أصدرته الخارجية التونسية اليوم، أن اللقاء الذي جمع الجرندي بنظيره المصري سامح شكري، تناول مختلف أوجه علاقات التعاون بين تونس ومصر، وسبل تطويرها في كافة المجالات.

ونقل البيان عن وزير الخارجية المصري سامح شكري، تأكيده متانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين.

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