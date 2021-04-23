صحفي مصري: نجلاء المنقوش وزيرة ليبية شجاعة تحتاج الدعم وليس الهجوم

قال أحمد جمعة، الكاتب الصحفي المصري، إن نجلاء المنقوش، وزيرة ليبية شجاعة تحدثت مرارًا وتكرارًا عن ضرورة خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأضاف جمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عندما سألت في إيطاليا عن المرتزقة الذين نقلوا بواسطة تركيا، قالت نحن في حوار مع أنقرة بالخصوص، وهناك ترحيب من الجانب التركي.

وتابع:” رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة، تحدث في أول مؤتمر صحفى له عن ترحيبه بالترسيم الحدودي البحري بين تركيا وليبيا، أمًا الاتفاقات الأخرى قال إنها ستكون محل نقاش وحوار مع المجلس الرئاسي”.

ولفت إلى أن هذه الوزيرة تحتاج الدعم وليس الهجوم، فوزيرة ليبية تسعى لإخراج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من بلادها، وهو ما يطالب به أبناء الشعب الليبي”.

وتساءل:” لماذا يحاول طرف ما في ليبيا بتشويه صورتها؟ كل الدعم معالي الوزيرة”.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء محمد المنقوش، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تطالب “إيطاليا بدور أكبر في حل القضايا الحرجة التي تواجهها ليبيا”.

وشددت المنقوش خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بروما، الجمعة، ضرورة “وضع حد للتدخل الأجنبي وسحب المرتزقة” الموجودين في البلاد، الذين “يمثلون عقبة أمام تنفيذ خطة برلين”.

واستشهدت الوزيرة بـ”معاهدة الصداقة الإيطالية الليبية التي تمتد لـ13 عامًا”، والتي تأمل بأن “تحظى بحياة طويلة”، مطالبة بـ”تعزيز وتحديث هذه المعاهدة القوية بطموح”، كذلك “بإضفاء بعد برلماني عليها، اعترافاً بالدور الأساسي للبرلمان الليبي في إنهاء الأزمة، بعلاقة تقوم على الاحترام المتبادل”.

وأعربت المنقوش عن “الامتنان” لإيطاليا، وقالت إنها اختبرت “عن كثب، الجدية الملموسة للحكومة الإيطالية في الاجتماعات التي عقدتها مع وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية”، مما “يظهر اهتمام إيطاليا وحرصها الخاص على دعم الأجندة الليبية”.

وأوضحت الوزيرة أن “هدف حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي أمثلها هو بدء دبلوماسية معتدلة مع جميع دول العالم”.