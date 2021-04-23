بلدية غريان: إنجاز 75% من أعمال تجهيز مركز للعزل الصحي

أعلنت بلدية غريان إنجاز 75% من تجهيزات مركز للعزل الصحي في مركز المدينة، بمساحة 1170 متر مربع.

ويضم المركز 20 حجرة بسعة سريرين لكل منها، وحجرة تمريض كبيرة، ومعمل بمساحة 50 متر مربع وقسم إسعاف وطوارئ بمساحة 110 متر مربع بسعة 10 أسرة وصيدلية، ومطبخ وصالة استقبال كبيرة وحجرة تحكم وغرفة أكسجين، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

كما يشمل المشروع مبنى إداري بمساحة 105 أمتار مربعة، وقد بدأ تنفيذهفي 20 مايو الماضي، وتعثر موقتا في شهر نوفمبر الماضي؛ بسبب مشكلة توقيف إدارة المشروعات في جهاز الطب العسكري، وتعطل سداد المستخلصات المستحقة، وفق البيان.

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