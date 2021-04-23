متحدثا من واشنطن.. الغويل: تركيا صمام الأمان في ليبيا

زعم حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، إن أي كلام أو حتى تفكير فى خروج تركيا من ليبيا أو تغير المعاهدات الليبية التركية هو قمه الغباء السياسي بدون أي منازع”.

وأضاف الغويل، المقيم في واشنطن، تعليقاً على المطالبات الأخيرة بخروج جميع القوات الأجنبية والتركية من ليبيا، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “تركيا هي صمام الأمان في ليبيا ولولا تدخلها ما وقفت الحرب ولا التآمر على مشروع الدولة المدنية” على تعبيره.

وألقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، كلمة اليوم الجمعة، أمام مجلس النواب الإيطالي بحضور لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي في العاصمة روما.

وشدّدت وزيرة الخارجية على ضرورة إخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب من أجل تنفيذ بنود خارطة برلين واتفاق الحوار السياسي في تونس وجنيف.

وقالت المنقوش إن الحكومة تواصلت مع دول عدة للتفاوض من أجل إخراج المقاتلين الأجانب مشددة في الوقت ذاته على أن حكومة الوحدة الوطنية حازمة في هذا الأمر لأن أمن ليبيا يعتمد على إخراج القوات والمرتزقة الأجانب، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يحتاج الكثير من الوقت والجهد.

وأضافت المنقوش أن “حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا”، وقد “لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات.

واستدركت المنقوش: “لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.