مستشار سابق للمرزوقي يهاجم المنقوش بسبب تركيا

هاجم المستشار السابق للرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي محمد هنيد المقيم بباريس وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش التي دعت إلى خروج المرتزقة الأتراك من ليبيا.

ونشر محمد هنيد الذي يعرّف نفسه بأنه أكاديمي يدرّس في باريس، وأحد “المحللين السياسيين” الدائمين في قناة الجزيرة القطرية، تدوينة على حسابه بتويتر تهجم فيها بشكل عنيف على الوزيرة المنقوش، معتبرا أن تركيا التي كانت سببا في تعيينها على رأس الوزارة.

ويعتبر هنيد الذي تقول مصادر تونسية، أن المرزوقي أقاله بعد فترة قصيرة من تعيينه، أحد المدافعين بشدّة على المجموعات الدينية المتطرفة في بلاده وفي المنطقة العربية، ودائما ما كانت مواقفه مقربة من السياسات القطرية في علاقة بمجموعات الإسلام السياسي.

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