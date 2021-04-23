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وزارة الصحة تسلم معدات طبية إلى مخازن إدارة الطوارئ الصحية بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وزارة الصحة، إنه بناء على تعليمات وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، بشأن توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات لضمان استمرارية عملها بالجودة المطلوبة، فقد سلمت وزارة الصحة مخازن إدارة الطوارئ الصحية التابع لديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية 17 ثلاجة مُبردة ومُجمدة، وسيارات غاز الأكسجين ليتم توزيعها على المستشفيات ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة في إيجاز صحفي، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الصحة والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي في كل ربوع البلاد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في كافة المرافق الصحية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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