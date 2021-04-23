بالصور: الفتّات في ليبيا.. أكلة شعبية بتسميات مختلفة

الفّتَات وجبة طعام في ليبيا، تعرف تاريخياً في الأدب العربي باسم “الثريد”. وهي عبارة عن رقائق الخبز أو فطيرة منقوعة بالمرق واللحم والحمّص. وهو إحدى الأكلات الشعبية المنتشرة في المناطق الجنوبية في ليبيا حيث من الشائع إعدادها في المناسبات الاجتماعية والأفراح كذلك في مناطق الجبل الغربي وغرب ليبيا والمنطقة الوسطى وحتى في جنوب تونس، وتوجد اختلافات في التسميات وطرق الإعداد نسبياً بين هذه المناطق وتُعرف في غرب ليبيا أيضا باسم الفطيرة.

الفتات غير معروف كثيرا في شرق ليبيا إلا عند بعض العائلات القادمة من الجنوب او الغرب؛ وبعض العائلات من شرق البلاد نتيجة تبادل العادات والتقاليد بين المدن والمناطق.

طرق إعداده:

يتم إعداده في الجنوب الليبي من خبز التنور الشائع في ليبيا. وتحتوي العجينة على دقيق، ماء، ملح وخميرة خبزة. وتعجن جيداً ثم ترتاح ثم يضاف إليه الماء الدافئ والملح والطرونة، التي تكسب الخبز لونه الأصفر المميز. يقسم الخبز إلى نصفين وينزع وسطه “شحم الخبزة” ثم يُقطع باليد، بالإضافة إلى “الطبيخة” أو “مرق اللحم” أو “الحمص”وتقدم بالهريسة الليبية أو الخضار

ويختلف فتات الجبل عن فتات الجنوب او اي منطقة ثانية، والأساس فى الطبيخة انها دون بطاطا لكن يمكن إضافتها حسب الرغبة.