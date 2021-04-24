في ندوة إلكترونية .. العليا للانتخابات تستعرض خطط تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة

أخبار ليبيا 24 – خبر

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في الندوة الإلكترونية حول الشباب والانتخابات، التي تنظمها المنظمة العربية للإدارات الانتخابية (ArabEMBs) بتعاون وتنسيق مشترك مع الجمعية الأوربية لمسؤولي الانتخابات، ومثّل المفوضية في الندوة عبدالعزيز الشريف من الإدارة العامة، ومحمود الكاديكي من مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي.

المفوضية ذكرت، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن العرض الذي قدمه ممثلا المفوضية جاء تحت عنوان “شباب ليبيا شركاء في القرار السياسي، شركاء في بناء الوطن”، وتناولا فيه تجربة مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، في إطار القانون والتشريعات الليبية، ونسبة الشباب في سجل الناخبين وقوائم المرشحين وأبرز برامج التوعية الانتخابية الموجهة للشباب إضافة إلى عرض الخطط المستقبلية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وأوضحت أن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شارك بعرض حول معاناة الشباب في الدول النامية في الانتخابات، فيما استعرض ممثلو الإدارات الانتخابية في كل من تونس وفلسطين وموريتانيا تجارب بلدانهم من حيث مشاركة الشباب وأبرز التحديات والمعوقات التي تعترض مشاركتهم، وبحث أفضل السبل الكفيلة بإشراك جميع شرائح المجتمع لكي تحظى الانتخابات بالمهنية والمصداقية.