القطراني يتابع ملف مهجري ونازحي مدينة بنغازي

قد نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، اجتماعا موسعا ضم كلا من وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام، وعددا من رؤساء المجالس المحلية ببلدية بنغازي.

الاجتماع ناقش ملف مهجري ونازحي مدينة بنغازي من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم، والنظر في إعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة جراء الحرب على الإرهاب.

وأكد القطراني أن الحكومة ستسعى إلى إعادة الحياة بالمناطق المتضررة والمدمرة تدريجيا، وفق خطة موحدة بمشاركة كافة القطاعات.

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