حصاد الأسبوع..أحداث سياسية وانطلاق التطعيم ضد كورونا ومقتل “ديبي”ومشاكل في قطاع النفط

أخبارليبيا24 – الحصاد

شهد الأسبوع الماضي في ليبيا أحداثًا سياسية مختلفة وانطلاق حملة تطعيم اللقاح ضد فيروس كورونا في عدد من المدن إضافة إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط الخام عقب إشكالية بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط بعد رفض الأول صرف الميزانية المخصصة لقطا النفط، كما شهد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي على يد المعارضة التشادية

17 أبريل

-قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تستمر بتسوية جزء من إيراداتها مع الالتزامات المالية عند استحقاقها وذلك عن محروقات الربع الأول من العام2021، والتي جاءت نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مما عطل تسييل مخصصات المحروقات.

-قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 اللواء مصطفى يحيى إن قرار مجلس الأمن بشأن مراقبيين دوليين مدنيين جاء بناء على أتفاق مع اللجنة “مجموعة العشرة”.

يحيى أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – اليوم السبت، أن مجموعة العشرة حريصه على السيادة الليبية، وأرسالهم سيكون بعدد محدود للمراقبة، ويكون عملهم تحت أشراف القيادة الليبية.

–رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المُكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

–قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن المراكز الصحية في ليبيا أصبحت بحالة أفضل للتصدي لفيروس كورونا، مؤكدة أن الصندوق الائتماني للاتّحاد الأوروبي من أجل أفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، حريص على حصول الأشخاص على الرعاية الصحية ولا يزال في صلب عمله.

–التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، بمقر السفارة الليبية في أثينا، وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسي ثمّن المنفي دعم اليونان للعملية السياسية في ليبيا، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، مشيداً بنجاح المباحثات التي أجراها خلال الأيام السابقة مع المسؤولين بالجمهورية اليونانية.

–انطلقت، السبت، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات.

وجاء انطلاق الحملة، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بعد تجهيز 430 مرفق صحي في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

–طالب سفير ليبيا في روما، عمر الترهوني، بسرعة إعادة فتح المجال الجوي الليبي الإيطالي في أقرب وقت ممكن

وشدد الترهوني، بحسب صحيفة لا ستامبا الإيطالية، الجمعة، على ضرورة رفع الحظر المفروض على طيران ليبيا وفتح المجال الجوي للبلدين.

–رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونهما السلطة الشرعية في ليبيا.

وقال الدبيبة، في بيان، إنه يطمئن المجتمع الدولي بأن حكومة الوحدة الوطنية تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية، تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل.

18 أبريل

–قال مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل اليوم الأحد إن الوضع الوبائي في المدينة سيئ جداً، وهناك تخوف من تفاقم الوضع بالمدينة.

وأوضح الأميل لـ”أخبارليبيا24″ أن هناك انتشار كبير لوباء كورونا، خصوصاً خلال الأسبوعين الماضيين، لافتاً إلى أن هناك نقص حاد في الإمكانيات والمشغلات الخاصة بمختبر PCR وبمركز العزل.

–وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن الشاطر قرارات مجلس الأمن حول ليبيا بـأنها “غامضة المنهج”.

وتابع الشاطر عبر تغريدة على حسابه على “تويتر” :”ما دام المجلس لا يدين جرائم “حفتر” ويعامله كشريك في العملية السياسية ولا يعاقب داعميه، فقراراته للتخدير وإنتاج عنف أكثر دموية مما سبق.

–انطلقت، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية زليتن والمراكز الصحية الأخرى بالبلدية.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، أوضح مدير إدارة الرعاية الصحية، ميلاد اسبيقة، ، أن آلية التطعيم تمت من خلال إرسال رسائل هاتفية للمسجلين بالمنظومة.

–رأى مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني خالد المحجوب، أن نشر 60 مراقب لوقف إطلاق النار حتى لا يتم خرقه، كما أقر مجلس الأمن، بالنسبة للمساحة ليس عدد كبير، مؤكدًا أن وضع المنظومة الآن سيؤدي إلى تغيير في المرحلة القادمة.

المحجوب قال في مداخلة له مع قناة “الحدث”، “أحيانا يكون سبب المشاكل هو سبب حلها، نحن نعرف الصراع الذي يدور حول ليبيا وخطورة ليبيا وحتى بعد الحرب العالمية الثانية كانت ليبيا نقطة وموقع مختلف”.

19 أبريل

–استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه والوفد المرافق له.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسي، تناول الجانبان العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

-أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، اليوم الاثنين، على ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أكد المنفي خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس على أهمية ودور التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات، وخاصة التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مشددا على ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية.

–عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، الإثنين، اجتماعاً مع إدارات مصارف الجمهورية والوحدة والصحارى والتجاري الوطني وشمال أفريقيا.

وقال المصرف المركزي، أن الاجتماع يأتي متابعةً لما تم الاتفاق عليه في السابق مع المدراء العامين للمصارف، وذلك للوقوف على ما تم تنفيذه فيما يتعلق بملف السيولة.

–أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس، الإثنين، إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا.

ولفتت القنصلية، في بلاغ على فيسبوك، للجالية التونسية، إنه تقرر تطبيقا لقواعد البروتوكول الصحي وكإجراء وقائي، غلق مصالحها لمدة أسبوع بداية من 19 وحتى 26 أبريل الجاري.

–أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة اعتبارا من اليوم الإثنين وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي.

وأضافت المؤسسة أن هذا الإعلان يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط”.

–أعلن المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات اليوم الإثنين أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا سوف تبدأ بعد غدٍ الأربعاء.

وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية أن اللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى بلدية شحات، مؤكدًا أن الحملة ستبدأ في الفترة المسائية.

–صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الإثنين أن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم في طبرق سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد طالبت في دعوتها للجلسة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة.

20 أبريل

–كشفت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب أن مشروع قانون الميزانية المقدم من قبل حكومة الوحدة استند على قانون باطل صادر من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وبينت اللجنة في الملاحظات المسجلة على “مواد مشروع قانون الميزانية” أنه تم الاستناد على إعداد مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2021م على القانون رقم (25) لسنة 2016م بشأن توزيع ضريبة الدخل.

–لقي الرئيس التشادي إدريس دبي مصرعه إثر تعرضه لإصابة على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين وذلك بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة بنسبة 80 في المئة من الأصوات.

وأعلن متحدث باسم الجيش في تشاد، الثلاثاء، أن رئيس البلاد إدريس ديبي لقي حتفه، موضحًا أن ديبي توفي خلال زيارته لقوات الجيش في جبهة القتال ضد متمردين في شمال البلاد.

–أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أنه جاري دراسة مسألة فتح قنصلية في بنغازي، وأن موسكو تعول على استئناف عمل سفارتها في ليبيا في المستقبل القريب.

–قفزت أسعار النفط خلال منتصف جلسة اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة “القوة القاهرة” بميناء الحريقة النفطي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة، وقالت إنها قد تمدد الإجراء ليشمل منشآت أخرى بسبب خلاف حول الميزانية.

–انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وتم تدشين إنطلاق الحملة بعيادة الفويهات المجمعة بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية – بنغازي رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة.

–استعرض عضو المجلس الرئاسي عبد الله حسين اللافي صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس، مع المجلس الأعلى للمصالحة في طرابلس الكبرى، سبل دعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

21 أبريل

–أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن مجلس النواب عقد أمس الثلاثاء، جلسته الرسمية بمقره المؤقت بمدينة طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وحضور النائب الثاني، وذلك للتصويت على 6 ملفات، على رأسها مشروع الميزانية العامة للدولة.

–أعلن جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الجنوبية عن وصول شحنة من لقاح كوفيد 19 “sputnik” سبوتنيك، ولقاح “Aastra Zeneca” “أسترازنك “ومستلزمات مخبريه إلى مخازن الجهاز أمس الثلاثاء .

وكان في استقبال الشحنة مدير جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الجنوبية، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والخدمات، ورئيسة قسم الأدوية، ورئيسة وحدة التطعيمات والأمصال، ورئيس قسم الاستلام والمطابقة بالفرع.

–نشر مجلس النواب بيانا بشأن التطورات الأخيرة في تشاد، دعا فيه الحكومة والقوات المسلحة إلى حماية الحدود الجنوبية للبلاد.

وجاء في البيان أن “مجلس النواب يتابع الأحداث المتسارعة التي تمر بها دولة تشاد الجارة وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة “.

–جدد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح تأكيده على التزام الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية والخدمية للمواطنين بكافة مدن ومناطق الجنوب.

–بحث رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي محمد المنفي وموسى الكوني وعبدالله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة آخر المستجدات حول الأحداث الدائرة بالجارة تشاد.

وتناول الاجتماع الذي تم في وقت متأخر من ليل الثلاثاء تأثير الأحداث في تشاد على الجانب الأمني في الجنوب الليبي.

22 أبريل

–دعا بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا مجلس النواب إلى سنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات وذلك في موعد أقصاه 1 يوليو المقبل.

-أعلنت شركة سرت للنفط عن عدم قدرتها على الاستمرار في عمليات تشغيـل الوحدات الإنتاجية مما يضـطرها إلى تخفيـض الإنتاج وتوقفـه نهائياً في غضون 72 ساعـة.

وجاء ذلك في رسالة موجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة مسعود سليمان موسى إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

–قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن الإنتاج اليوم انحدر إلى مليون برميل بعد أن كان قد وصل في الأيام الماضية الى مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا، وربما ستكون الأيام القادمة الأرقام أقل بكثير.

–أعرب قادة دولة ليبيا وجمهورية السودان وجمهورية النيجر، عن القلق العميق إزاء الأوضاع التي تشهدها جمهورية تشاد، مؤكدين متابعتهم باهتمام بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية.

–أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن توقف إنتاج النفط مؤخراً في مرسى الحريقة وإزاء ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة.

–قال رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون اليوم الخميس إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتصل بي هاتفيا ليلة البارحة.

وأضاف لوزون في منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :“صالح شكرني على دوري الذي أقوم به في دعم التسامح في ليبيا، والذي وصفه بـ “الوطني”.

–وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم الخميس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الليبيين في جميع المجالات

–طالب المجلس الرئاسي وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم بمتابعة الأوضاع الإنسانية في جميع السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

–اعتبرت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، أن بلادها يمكنها الاعتماد على نقطتين قويتين على الأقل لاغتنام الفرص الاقتصادية الكبيرة في ليبيا.

23 أبريل

–لقي مائة مهاجر غير شرعي مصرعهم جراء غرق قارب مطاطي قبالة ساحل طرابلس، بحسب ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت، المنظمة في تغريدة على تويتر، “إن هناك تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم في حادث بحري في الجزء الأوسط من البحر المتوسط”.

–أفاد مدير مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية القبة بأن حملة التطعيم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستنطلق السبت خلال الفترة الصباحية بعدد من مراكز التطعيم.

وقال القبايلي، في تصريح لأخبار ليبيا24، أن الخدمات الصحية القبة في انتظار استلام القوائم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لبدء حملة التطعيم.

–أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، الخميس، زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما، التقت خلالها بوزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين.

–دعت إدارة الخدمات الصحية الوافدين الأجانب المقيمين في بنغازي للتوجه إلى قسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية، لتسجيل أسمائهم وبياناتهم مصحوبين بجواز السفر، وذلك كإجراء تنظيمي لتوفير لقاح كورونا لهم.

–أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، على ضرورة إعادة تفعيل المجموعة السياسية لمؤتمر برلين على مستوى وزاري، كما شددت على ضرورة إخراج كامل القوات الأجنبية من ليبيا دون قيد أو شرط، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.

–أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ونظيره المصري سامح شكري، على ضرورة تقديم مزيد الدعم للمسار السلمي في ليبيا لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي من نموّ وازدهار في كنف الأمن والاستقرار.

–أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مشاركتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا القلق بشأن إغلاق إنتاج النفط في ميناء الحريقة والاضطرابات المحتملة الأخرى.

–رد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على تصريحات وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بخصوص لاتفاقية الموقعة مع تركيا من قبل حكومة الوفاق السابقة.

–قال عضو المجلس الأعلى للدولة وأحد أعضاء الملتقى السياسي، عبدالقادر الحويلي، إن أعضاء اللجنة القانونية يتشاورون افتراضيا عبر برامج الرسائل النصية، وذلك في طور الصياغة النهائية للتقرير حول القاعدة الدستورية التي ستُقدم إلى ملتقى الحوار السياسي .