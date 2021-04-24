الناطقة باسم “العدالة والبناء” .. دعوة المنقوش لانسحاب تركيا من ليبيا مثيرة للاستغراب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شنت الناطقة باسم “حزب العدالة والبناء” في ليبيا الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب سميرة العزابي هجوما على وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وجاء الهجوم على خلفية دعوة وزيرة الخارجية لانسحاب القوات التركية من البلاد.

واعتبرت العزابي أن “دعوة المنقوش أمر يثير الاستغراب، زاعمة تواجد مرتزقة آخرين وورود تقارير دولية تفيد بتوريد شحنات سلاح إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر”، حسب قولها .

وقالت “وزيرة الخارجية لا تدرك أن القوات التركية المتواجدة في ليبيا جاءت دعما للاستقرار وبناءا على اتفاقية رسمية وأنهم ليسوا قوات مرتزقة”، وفق زعمها.

وأضافت: “حسب خارطة الطريق التي جاءت بالحكومة، فإن الاتفاقيات الدولية الموقعة تعتبر خارج مهام حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

وكانت المنقوش قد أدلت بكلمة خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي في روما قالت خلالها إن الحوار قد بدأ مع تركيا ومصممون على انسحابها من ليبيا.

وأضافت أن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، ولاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات.

وقالت “لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

وأوضحت أن الأمر ذو أولوية، لأن أمن ليبيا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية.