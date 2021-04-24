وزارة التعليم العالي تضع 9 شروط لقبول المعيدين بالجامعات والمعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية ليبيا، عن الشروط الواجب توافرها لترشيح قبول المعيدين بالجامعات والمعاهد الليبية.

ووضعت الوزارة 9 شروط كالتالي:

1- أن يكون المرشح مواطنا ليبياً –

2- أن يكون المرشح كمعيد حسن السيرة والسلوك .

3- أن يكون لائقا صحيا وقادر على القيام بمهمة التدريس والتدريب .

4- أن يكون أحد خريجي مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بالدولة الليبية

5- أن يكون متحصل على المؤهل العلمي في ذات التخصص المرشح فيه كمعيد .

6- ألا يزيد عمر المرشح عن 26 عام وذلك بالنسبة للمؤسسات التي لا تزيد مدة الدراسة فيها عن 4 سنوات أما المؤسسات التي تزيد الدراسة فيها عن 4 سنوات، يضاف عدد السنوات الإضافية إلي الحد الأعلى لعمر المعيد.

7- ألا يقل التقدير العام للمرشح عن جيد , وألا يكون حاصل على تقدير مقبول لأكثر من سنة دراسية واحدة أو أكثر من فصلين دراسيين ‎٠‏

8- أن لا تقل نسبة نجاح المرشح كمعيد عن 70 بالمئة في مادة التخصص الدقيق بالقسم المطلوب القبول فيه .

9- يتم قبول المعيدين حسب حاجة كل قسم بمؤسسات التعليم العالي والأولوية بالترشح للأعلي نسبة في المعدل العام ويحق للمؤسسات إجراء امتحانات المفاضلة للمرشحين المتقاريين في نسب المعدل العام .