ليبيا الان

وزارة التعليم العالي تضع 9 شروط لقبول المعيدين بالجامعات والمعاهد

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية ليبيا، عن الشروط الواجب توافرها لترشيح قبول المعيدين بالجامعات والمعاهد الليبية.

ووضعت الوزارة 9 شروط كالتالي:

1- أن يكون المرشح مواطنا ليبياً –

2- أن يكون المرشح كمعيد حسن السيرة والسلوك .

3- أن يكون لائقا صحيا  وقادر على القيام بمهمة التدريس والتدريب .

4- أن يكون أحد خريجي مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بالدولة الليبية

5- أن يكون متحصل على المؤهل العلمي في ذات التخصص المرشح فيه كمعيد .

6- ألا يزيد عمر المرشح عن 26 عام وذلك بالنسبة للمؤسسات التي لا تزيد مدة الدراسة فيها عن 4 سنوات أما المؤسسات التي تزيد الدراسة فيها عن 4 سنوات، يضاف عدد السنوات الإضافية إلي الحد الأعلى لعمر المعيد.

7- ألا يقل التقدير العام للمرشح عن جيد , وألا يكون حاصل على تقدير مقبول لأكثر من سنة دراسية واحدة أو أكثر من فصلين دراسيين ‎٠‏

8- أن لا تقل نسبة نجاح المرشح كمعيد عن 70 بالمئة في مادة التخصص الدقيق بالقسم المطلوب القبول فيه .

9- يتم قبول المعيدين حسب حاجة كل قسم بمؤسسات التعليم العالي والأولوية بالترشح للأعلي نسبة في المعدل العام ويحق للمؤسسات إجراء امتحانات المفاضلة  للمرشحين المتقاريين في نسب المعدل العام .

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك