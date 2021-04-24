الخارجية الليبية ترد على الهجوم والانتقادات الموجة لـ«المنقوش»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفاد المكتب الإعـلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن مداخلة الوزيرة نجلاء المنقوش في جلسة الاستماع بالبرلمان الإيــطالي قد تطرقت إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والواضح تجــاه كل المرتــزقة على الأراضي الليبية دون استثناء أو تحديــد.

المكتب الإعـلامي للخارجية أوضح، في بيان له صباح اليوم السبت، أن مداخلة المنقوش، في جلسة الاستماع بالبرلمان الإيــطالي قد تطرقت إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والواضح تجــاه كل المرتــزقة على الأراضي الليبية دون استثناء أو تحديــد، بما يــــتوافق مع جميــع البيانات والمخرجات الدوليـــة في الملف الليــبي.

ولفت المكتب الإعلامي، إلى أن ما نقل عن مداخلتها في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيــقاً.

وأكد أن وزارة الخارجيـــة بالحكومة تعمل وفقاً لما يـــنص عليه القانون وما يشترطه احتـرام الاتفاقيــات الدوليــة سارية المفعول.

وألقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، كلمة الجمعة، أمام مجلس النواب الإيطالي بحضور لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي في العاصمة روما.

وشدّدت وزيرة الخارجية على ضرورة إخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب من أجل تنفيذ بنود خارطة برلين واتفاق الحوار السياسي في تونس وجنيف.

وقالت المنقوش إن الحكومة تواصلت مع دول عدة للتفاوض من أجل إخراج المقاتلين الأجانب مشددة في الوقت ذاته على أن حكومة الوحدة الوطنية حازمة في هذا الأمر لأن أمن ليبيا يعتمد على إخراج القوات والمرتزقة الأجانب، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يحتاج الكثير من الوقت والجهد.

وأضافت المنقوش أن “حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا”، وقد “لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات.

واستدركت المنقوش: “لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.