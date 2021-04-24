الصحة تدعو العاملين بمراكز العزل والفلترة والمختبرات لتلقي اللقاح

وجهت وزارة الصحة تعميما إلى مديري مراكز العزل والفلترة، ومديري مختبرات الكشف عن فيروس كورونا، طالبت فيه بضرورة التواصل مع المكلفين بحملة التطعيم والمشرفين في وحدات التطعيم المعتمدة والتابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وذلك لضمان تلقي كل العاملين بهذه المراكز التطعيم المناسب حسب رغبتهم.
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قناة ليبيا
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