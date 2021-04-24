جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب يحبط محاولة تهريب أكثر من 2 مليون يورو عبر مطار معيتيقة

طرابلس 23 أبريل 2021 ( وال )- كشف جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة اليوم الجمعة عن إحباطه محاولة تهريب أكثر من 2 مليون يورو عبر مطار معيتيقة.

وقال الجهاز في بيان له عبر صفحته الرسمية إن مكتب الأمن التابع لجهاز الردع داخل مطار معتيقة أفشل الخميس عملية تهريب ضخمة للعملة الصعبة وكانت القيمة باليورو والدولار.

وأوضح الجهاز في بيانه أنه بعد استلام بلاغ ومعلومات عن عملية التهريب التي تفوق القيمة المسموح بها لكل شخص من قبل الجهات المُختصّة تم إيقاف اثنين مسافرين بحوزتهم القيمة التي تُقدّر بــ 2 مليون ومائة ألف يورو.

وأشار الجهاز إلى أنه تم ضبط المتهمين داخل صالة المغادرة قبل ركوب الطائرة مباشرةً وذلك بعد مرورهم من أجهزة التفتيش داخل المطار وسط تواطأ من قبل بعض أفراد الجهات الأمنية بالمطار.

ولفت جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى أنه سيتم إحالة القضية لجهات الاختصاص لاستكمال باقي التحقيقات. (وال- طرابلس)

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