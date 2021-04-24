بالفيديو | المكتب الإعلامي ينشر موقف مغاير لوزيرة الخارجية حول طلبها لتركيا بالخروج من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – تقرير
نشر المكتب الإعـلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بيان قبل قليل مغاير تمامًا لمداخلة الوزيرة نجلاء المنقوش في جلسة الاستماع بالبرلمان الإيــطالي، والتي طالبت فيه السلطات التركية ودول أخري بإخراج كافة المرتزقة وسحبهم من البلاد .
المنقوش أكدت خلال جلسة الاستماع بالبرلمان الإيطالي اليوم في روما في مداخلة تابعتها وكالة أخبار ليبيا 24 وترجمتها «أن الحوار مع تركيا ومع دول أخرى وخروج القوات الأجنبية قد بدأ، نحن حازمون في هدفنا، نطلب من كل هذه الدول أن تتعاون لإخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، هذه مسألة لا يجب مناقشتها السيادة أولوية بالنسبة لنا، نحن نعلم أن هذا لن يحدث في يوم واحد ولكنه سيكون نتيجة مفاوضات متعددة، ويجب أن أقول إننا شعرنا برغبة من جانب الجميع وهذا يمنحنا الأمل في الأفضل.»
المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أوضح أن مداخلة المنقوش، قد تطرقت إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والواضح تجاه كل المرتزقة دون استثناء أو تحديد، بما يتوافق مع جميع البيانات والمخرجات الدولية في الملف الليبي.
ولفت المكتب الإعلامي، إلى أن ما نقل عن مداخلتها في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيقاً.
وفي هذا الصدد، تضع أخبار ليبيا 24 بين أيدي متابعينها ترجمة نصية لكلمة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مرفقة بالنص الإيطالي ، حتي يتسني للجميع الوصول للمعلومة بدون حسابات أيديولوجية.
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