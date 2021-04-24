عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني : سيكون لمدينة مصراتة اليوم الدور الفاعل لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية

مصراتة 23 أبريل 2021 (وال)- أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن مدينة مصراته سيكون لها دور فاعل لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية .

وقال الكوني في تغريده ” وفق حضورها الفاعل عبر تاريخ ليبيا، سيكون لمدينة مصراتة اليوم، الدور الأهم لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية الأساس المُمهد لموعد ليبيا التاريخي مع انتخابات 24 ديسمبر.

وأضاف الكوني ” شددنا (الرئاسي / ورئاسة الحكومة)، لأعيان المدينة على ذلك، خلال اللقاء الرمضاني / الاحتفالي الذي استقبلونا به. (وال- مصراتة)

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