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عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني : سيكون لمدينة مصراتة اليوم الدور الفاعل لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

مصراتة 23 أبريل 2021 (وال)- أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن مدينة مصراته سيكون لها دور فاعل لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية .

وقال الكوني في تغريده ” وفق حضورها الفاعل عبر تاريخ  ليبيا، سيكون لمدينة  مصراتة اليوم، الدور الأهم لإتمام استحقاق  المصالحة الوطنية الأساس المُمهد لموعد ليبيا التاريخي مع انتخابات  24 ديسمبر.

وأضاف الكوني ” شددنا (الرئاسي / ورئاسة الحكومة)، لأعيان المدينة على ذلك، خلال اللقاء الرمضاني / الاحتفالي الذي استقبلونا به. (وال- مصراتة)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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