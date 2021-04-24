انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في سرت

انطلقت حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا بمدينة سرت، وسط إقبال من المواطنين بالتطعيم خلال اليوم الأول جيد في أغلب مراكز التطعيم بالمدينة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الحملة انطلقت بحضور مدير مكتب الخدمات الصحية ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سرت ومدير مكتب الرعاية الصحية ومدير مراقبة الخدمات المالية سرت ورئيس جامعة سرت ومدير فرع الرقابة الإدارية سرت ومجلس الحكماء سرت ومدير مكتب الرقابة عن الادوية والاغذية سرت لمتابعة سير التطعيم.

وقام مدير المركز مع الحاضرين، بجولة تفقدية داخل مراكز التطعيم، اطلعوا من خلالها على سير عملية التطعيم.

وأكد الجميع، على ضرورة تلقي التطعيم والتسجيل في المنظومة الإلكترونية للحصول على الطعم المضاد لفيروس كورونا للحد من انتشاره والحفاظ على سلامة المجتمع.

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