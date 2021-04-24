النجار يفتتح قسم العزل بمطار معيتيقة الدولي

قام مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، رفقة مدير مطار معتيقة الدولي لطفي الطبيب، بافتتاح قسم العزل المؤقت التابع للمركز الوطني، في مقر مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار.

إضافة إلى افتتاح العيادة الطبية داخل صالة مطار معتيقة الدولي، وهي مجهزة بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة، المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار برنامج الشراكة والتعاون المشترك بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمنظمة الدولية للهجرة، لتطوير مكاتب الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز في المنافذ الرئيسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا