طقس ليبيا: التوقعات الجوية ودرجات الحرارة اليوم السبت 24 ابريل ( خريطة )

توقعت تقارير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 24 ابريل 2021 ان تكون الاجواء معتدلة على مناطق الشمال الغربي وساخنة على مناطق الشمال الشرقي والوسط والجنوب.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية..:

مناطق الشمال الغربي:

أجواء معتدلة نهار الغد على أغلب المناطق وخاصة على مرتفعات الجبل الغربي مع سماء صافية إلى غائمة على طول الساحل الغربي .

في حين يسود طقس دافئ على بني وليد وبعض المناطق الداخلية ، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مع هبات قد تتخطى 55 كم/س أحيانا .

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال ساعات الظهيرة تتراوح مابين ( 17°_ 25°) وتسجل إرتفاع تدريجي بداية من يوم الأحد .

مناطق الشمال الشرقي:

طقس دافئ إلى ساخن منتظر خلال ساعات النهار على معظم المناطق مع سماء صافية إلى غائمة جزئيا على بعض المناطق .

والرياح غربية على ساحل بنغازي إلى جنوبية وجنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مع هبات قد تتعدى حاجز 60 كم/س أحيانا .

أما درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها خلال ساعات الظهيرة تتراوح مابين( 27°_ 35°) وتنخفض بشكل واضح يوم الأحد خاصة على المرتفعات الجبلية .

مناطق الوسط والجنوب:

أجواء صيفية ساخنة منتظرة نهار الغد على معظم المناطق مع سماء صافية قد تتخللها بعض السحب العالية من حين لأخر على أقصى الجنوب .

والرياح شمالية غربية إلى شمالية وشمالية شرقية على المناطق الوسطى ومناطق الجنوب الغربي معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الوسطى مع هبات تتعدى حاجز 60 كم/س .

في حين تكون جنوبية غربية إلى جنوبية على مناطق الجنوب الشرقي معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الواحات مع هبات قد تتجاوز 50 كم/س .

وتتحول ساعات المساء إلى شمالية غربية فشمالي نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق الجنوب الشرقي .

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة تتراوح مابين ( 32°_ 41°) وتنخفض خلال يوم الأحد على أغلب المناطق ، لتعاود الإرتفاع بداية من يوم الإثنين .

حالة البحر

مضطرب نسبيا إلى مضطرب على طول الساحل ، وإرتفاع الامواج يتراوح مابين 1.2_ 2.4 متر، والرؤية جيدة على كافة الساحل .

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