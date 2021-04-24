تنويه مهم حول مداخلة وزيرة الخارجية بالبرلمان الإيطالي .. والصغير يعلق

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أن مداخلة الوزيرة في جلسة الاستماع بالبرلمان الإيطالي قد تطرقت الى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والواضح تجــاه كل المرتــزقة على الأراضي الليبية دون استثناء أو تحديــد، بما يــــتوافق مع جميــع البيانات والمخرجات الدوليـــة في الملف الليــبي، وأن ما نقل عن مداخلتها في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيــقاً، مؤكداً أن وزارة الخارجيـــة بالحكومة تعمل وفقاً لما يـــنص عليه القانون وما يشترطه احتـرام الاتفاقيــات الدوليــة سارية المفعول.

من جانبه علق حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، وكتب، “العبث :- الدبيبة ميز بين الاتفاق البحري وغيره في بدايات توليه والوزيرة قالت كل القوات والمرتزقة الان يأتي( المكتب الاعلامي ) ويوكد على شرعية اتفاقيات في سياق الحديث عن التواجد الاجنبي … هذه هي ليبيا موظف او أدمن صفحة يخالف رؤساءه ويعتقد بأنه لديه موقف وسيلزم الحكومة به”.