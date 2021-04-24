الراجحي: تصوير تشاد أنها منبع للخوف سلوك فارغ مبني على الخيال والجهل

قال عبد السلام الراجحي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، والمقيم في تركيا، إن: ” المبالغة في رسم صورة نمطية قاتمة عن الآخرين وخاصة الجيران سلوك عاطفي نرجسي فارغ مبني على الخيال والجهل والأساطير والعنصرية، ويمثل قطعا مداراة وتجاهلا لعيوبنا ونقائصنا الداخلية” على حد قوله.

وكتب الراجحي على حسابه بموقع فيسبوك: “تشاد بلد جار، به مجتمع إنساني من الآباء والأمهات والبنات والأولاد والأطفال، يعيشون على أرض الله كبقية الخليقة بكل فصول الحياة البشرية، من معاناة وكفاح وشوق للراحة والسعادة والعدالة والرفاه”.

وواصل الراجحي قائلا: “تصوير هذا البلد بأنه منبع الخوف والرعب وأنه بلد ‘الأشرار المتوحشين’ الذين ‘يهددون’ وجودنا الإنساني و’يعكرون’ صفو حياتنا المثالية هو سلوك فاضح لمن نكون وللأفكار التي نحملها والطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا والآخرين” على حد تعبيره.

وتابع قائلا: “إن كانت هناك حاجة ماسة للقلق الجماعي والاستنفار الكبير، فيجب أن تحدث على ما نحن فيه والمستوى السيء المخيف الذي وصلنا إليه في كافة مناحي الحياة وميادينها” على حد قوله.