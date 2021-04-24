أحمد حمزة يهاجم المشري ويدافع عن تصريحات المنقوش

هاجم أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس المجلس الأعلى للدّولة والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين الليبية خالد المشري، مدافعًا عن تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أمام البرلمان الإيطالي حول إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.

وكتب حمزة على حسابه بموقع فيسبوك أمس الجمعة: “لا مكان لاستمرار وجود المرتزقة أين كانت جنسياتهم ولا مكان لوجود وبقاء القوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية سواء كان الخبراء أو القوات التركية، والاتفاقية التي تتحجج بها فهي ليست دستورية وغير قانونية ولايمكن الإعتراف بها”.

وأضاف حمزة: “وإرادة الشعب الليبي وخياراته ترفض وجود الاتراك وغيرهم ، وموقف وزيرة الخارجية موقف وطني يُجمع عليه جميع الليبيين ويؤيده وهو موقف مرحب به، و المشري لا يحق له يختزل ارادة الليبيين في ارادته والاتفاقيات غير مصادق عليها وبالتالي يتعين على الحكومة إلغائها”.

وكان رئيس مجلس الدّولة قد هاجم بقوّة تصريحات المنقوش مدافعًا على وجود قوات تركيا والمرتزقة التابعين لها في ليبيا، قائلاً أنّه “ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها” في إشارة إلى اتفاقية ترسيم الحدود وبنودها الأمنية التي وقعتها تركيا مع حكومة فايز السراج.

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