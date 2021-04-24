الكوني: سيكون لمصراتة الدور الأهم لإتمام المصالحة الوطنية

قال موسي الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي، أنّ مدينة مصراتة “سيكون لها الدور الأهم لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية”.

وقال الكوني في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر: “وفق حضورها الفاعل عبر تاريخ ليبيا، سيكون لمدينة مصراته اليوم، الدور الأهم لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية، الأساس المُمهد لموعد ليبيا التاريخي مع انتخابات 24 ديسمبر ، وقد شددنا الرئاسي ورئاسة الحكومة، لأعيان المدينة على ذلك، خلال اللقاء الرمضاني الاحتفالي الذي استقبلونا به”.

وجاء ذلك في أعقاب زيارة رئيس وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة، أول أمس الخميس، إلى مدينة مصراتة.

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