دردور: القوات التركية «مشرعنة» وتصريحات «المنقوش» مرفوضة

هاجم فرج دردور، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث» وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بسبب مطالبتها داخل البرلمان الإيطالي بضرورة إخراج جميع المرتزقة من ليبيا.

ووضع “دردور” عبر صفحته بتويتر رابطا إلكترونيا لأحد المواقع الإخوانية يتضمن كلمة الوزيرة أمام البرلمان الإيطالي، وعلق قائلا: “‏الوزيرة ‎نجلاء المنقوش أمامها مهمة كبيرة تتعلق بتقليص حجم الإنفاق على وزارتها وسفاراتها”.

وأضاف “أما الحديث عن القوات التركية المشرعنة للمساعدة في صد أي عدوان محتمل، دون القدرة على طرد مرتزقة حفتر ولجم عربدته المستمرة شرقا وجنوبا. فمثل هذه التصريحات غير مقبولة ويجب رفضها”.