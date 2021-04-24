السفير الأمريكي: الحاجة ملحة لتوحيد المؤسسة العسكرية لحماية حدود ليبيا

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن السفير ريتشارد نورلاند، تحدث أمس من لندن مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مشددا على أهمية المجلس الرئاسي في الهياكل السياسية المتطورة في ليبيا.

وأعرب السفير عن تقديره لتأكيد الكوني على الدعم الشعبي القوي من أجل إجراء الانتخابات الوطنية دون تأخير بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

كما ناقش الطرفان الأحداث في تشاد، والتي تؤكد على الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في هيكل واحد يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية، وفق بيان السفارة.