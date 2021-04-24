الداخلية الإيطالية تؤكد ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات مع ليبيا

أكدت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامورجيزي على “ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الإيطالية الليبية، المتميزة تقليديا”، وذلك خلال لقاء جمعها بمقر الوزارة، بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وأكدت لامورجيزي -حسبما جاء في بيان- اعتماد الجانب الإيطالي لـ”إستراتيجية واسعة ومتكاملة في العلاقات مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، المدعوة لإدارة هذه المرحلة الحاسمة لتحقيق الاستقرار” في ليبيا بحسب وكالة آكي.

وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية للمنقوش “أنا على ثقة من مقدرتكم على إكمال مهمتكم بنجاح. ومن جانبنا، سنواصل دعمكم على هذا المسار كما فعلنا دائمًا”.

واشار البيان الصادر في روما، إلى أن “الاجتماع أتاح الفرصة، وأيضا في ضوء الزيارة الأخيرة لوزيرة الداخلية إلى طرابلس، لتحليل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك” كتلك “المتعلقة بتدفقات الهجرة، مع إيلاء اهتمام خاص لمحاربة التنظيمات الإجرامية الناشطة في مجال الاتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين”.

وفي الختام، “أكد الجانب الايطالي للمنقوش على الرغبة في توفير مساحة واسعة وتكثيف برامج التعاون والاتفاقيات الثنائية في مجال الأمن والتصدي للتهديدات الإرهابية”.