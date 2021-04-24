وزير النفط يطلع على احتياجات الاتحاد العام لعمال النفط

اطلع وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، مع الاتحاد العام لعمال قطاع النفط، على أوضاع الاتحاد وسير عمله وأهم متطلباته.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع، عُقد بمقر وزارة النفط والغاز بطرابلس، إذ قدّم الاتحاد مذكرةً تضمنت عددًا من الاحتياجات والمتطلبات؛ منها تفعيل قرار زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع، وإلغاء ضريبتيْ الدخل والجهاد المفروضة عليهم، وتفعيل التأمين الصحي، وتسوية الأوضاع المالية وغير ذلك.

وفي وقت سابق، شارك وزير النفط في اجتماع موسع عقد برئاسة رئيسِ حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية خالد المبروك؛ وذلك لبحث كافة القضايا المتعلقة بقطاع النفط، حيث خلص الاجتماع إلى تخصيص مبلغ مليار و48 مليون دينار ليبي، إلى حساب المؤسسة الوطنية للنفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية