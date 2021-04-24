العدالة والبناء: نستغرب تصريحات المنقوش بشأن انسحاب القوات التركية

أعربت الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والبناء سميرة العزابي عن استغرابها دعوة وزير الخارجية نجلاء المنقوش انسحاب القوات التركية من ليبيا.

وقالت العزابي في بيان لها إن القوات التركية المتواجدة في ليبيا جاءت دعما للاستقرار وبناء اتفاقية رسمية مشتركة مع الدولة الليبية وأنهم ليسوا قوات مرتزقة” مضيفة أنه “حسب خارطة الطريق التي جاءت بالحكومة فإن الاتفاقيات الدولية الموقعة تعتبر خارج مهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي وأن البت فيها من صلاحيات السلطة التي ستنبثق من الانتخابات القادمة”.

وكانت المنقوش قالت أكدت خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في روما اليوم الجمعة، أن “حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بدأت حوارا مع تركيا”، وقد “لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات”.