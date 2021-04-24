ليبيا الان

العدالة والبناء: نستغرب تصريحات المنقوش بشأن انسحاب القوات التركية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والبناء سميرة العزابي عن استغرابها دعوة وزير الخارجية نجلاء المنقوش انسحاب القوات التركية من ليبيا.

وقالت العزابي في بيان لها إن القوات التركية المتواجدة في ليبيا جاءت دعما للاستقرار وبناء اتفاقية رسمية مشتركة مع الدولة الليبية وأنهم ليسوا قوات مرتزقة” مضيفة أنه “حسب خارطة الطريق التي جاءت بالحكومة فإن الاتفاقيات الدولية الموقعة تعتبر خارج مهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي وأن البت فيها من صلاحيات السلطة التي ستنبثق من الانتخابات القادمة”.

وكانت المنقوش قالت أكدت خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في روما اليوم الجمعة، أن “حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بدأت حوارا مع تركيا”، وقد “لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هي لا تتحدث باسم حزبكم . هي تتحدث باسم الليبيين . الليبيين رافضين الوجود التركي . غير الشرعي في نظرهم . بغض النظر عن وجودهم في نظركم .
    انتم في وادي . وبقية الليبيين في وادي اخر . ما عندكمش شعبية . الليبيين رافضينكم . ورالضين الاتراك اللي جو عن طريفكم . سحقا لكم ولهم

    رد

  • غريب أمر هؤلاء الاوباش أعضاء العفانه والدمار نساء ورجال من أجل المال والمناصب مستعدون لبيع أي شيء حتى الوطن لعنة الله عليكم

    رد