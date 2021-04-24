فريق سفاري برقة ينظم إفطارا جماعيا في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم فريق سفاري برقة، الخميس، وجبة إفطار جماعية على كورنيش مدينة طبرق بعد استكمال صيانته.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 أكد منسق الإفطار الجماعي، حسين القذافي، أن”أكثر من 100 شاب من مدن برقة شاركوا في وجبة الإفطار الجماعي”.

وأوضح القذافي أن فريق سفاري برقة السياحي ينظم الإفطار الجماعي في مختلف المدن الليبية منذ سبعة سنوات بمشاركة شباب من مدن برقة من بنغازي وحتى أمساعد وباقي المدن الليبية.

يذكر أن عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، شارك في الإفطار الجماعي، مؤكدا من خلاله أن التجمعات الشبابية توحد الكلمة وتساهم في لم شمل الليبيين.

وساهمت عدد من الأسر في مدينة طبرق في تقديم وجبات الإفطار عبر إعدادها في البيوت.