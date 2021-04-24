السفير الأمريكي: أحداث تشاد تؤكد الحاجة لتوحيد العناصر العسكرية الليبية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن أحداث تشاد تؤكد على الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في هيكل واحد يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية.

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وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أن نورلاند تحدث من لندن مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني “مشددا على أهمية المجلس الرئاسي في الهياكل السياسية المتطورة في ليبيا”.

وأعرب السفير الأمريكي “عن تقديره لتأكيد الكوني على الدعم الشعبي القوي من أجل إجراء الانتخابات الوطنية دون تأخير بتاريخ 24 ديسمبر المقبل”.

وبينت السفارة الأمريكية أن الطرفي ناقشا الأحداث في تشاد، “والتي تؤكد على الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في هيكل واحد يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية”